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Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi
6 saat önce
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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