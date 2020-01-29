Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi

6 saat önce

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi, System.String[]

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi - İSTANBUL

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:56 Kaynak: İHA
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