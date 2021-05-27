Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek

27.05.2021 17:50
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi. Kurul ayrıca Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe kulüplerine verilen para cezalarını da onadı.

Tahkim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:

"1. E.2021/134 - K.2021/182Serkan Akal'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 16.03.2021 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Duruşma talebinin reddine,Ayrıntısı gerekçeli kararda izah edilmek üzere başvurunun kabulüne; talep hakkında karar verilmek üzere dosyanın, Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,2. E.2021/159 - K.2021/183Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,Davalının diğer itirazlarının reddine,Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,3. E.2021/183 - K.2021/184Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş., Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü, Görevlileri Cengizhan Öksüz ve Berke Güler ile ilgili PFDK'nın 14.05.2021 tarihli E.2020-2021/1115 - K.2020-2021/1375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 48.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Yardımcı Antrenörü Ozan Köprülü'nün müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Görevlisi Cengizhan Öksüz'ün müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin Görevlisi Berke Güler'in müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,4. E.2021/184 - K.2021/185Göztepe Sportif Yat. A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1127 - K.2020-2021/1392 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Göztepe Sportif Yat. A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,5. E.2021/186 - K.2021/186Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ile ilgili PFDK'nın 20.05.2021 tarihli E.2020-2021/1128 - K.2020-2021/1391 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


Abdullah Avcı, Türk Lirası, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika Spor


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