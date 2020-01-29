Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi

6 saat önce

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi, System.String[]

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi.


Siyah beyazlı ekibin açıklaması şöyle;


Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29 
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