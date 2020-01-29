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Beşiktaş, Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi
6 saat önce
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Abdullah Avcı'yı KAP'a bildirdi.
Siyah beyazlı ekibin açıklaması şöyle;
Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:29
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