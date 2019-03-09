Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Afyon Belediyespor'u Devirdi

Beşiktaş Afyon Belediyespor'u Devirdi

56 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.

Beşiktaş Afyon Belediyespor'u Devirdi, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.

KÜNYE

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hakemler: Erşan Kartal xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Musa Kazım Çetin xx Afyon Belediyespor: Zelionis xx 8, Altan Erol xxx 18, Calloway xx 6, Carter x 2, Culpepper xxx 25, Hagins xxx 15, Kerem Gülmez x 2, Cevher Özer x 3, Dorukhan Engindeniz x Başantrenör: Can Sevim Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 7, Erkan Veyseloğlu xx 11, Alexander x, Can Maxim Mutaf x 3, Buva xxx 21, Samet Geyik x 3, Burak Can Yıldızlı xx 8, Gibson xxx 21, Kenan Sipahi xx 8 Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. periyot: 22-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 45-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. periyot: 61-62 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 5 faul alan: Zelionis (Afyon Belediyespor) Diskalifiye: Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)

(Ahmet Bilal Hamzaçebi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

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