Beşiktaş Afyon Belediyespor'u Devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş
Sompo Japan, deplasmanda Afyon
Belediyespor'u 82-79 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Erşan Kartal
xx, Alper Altuğ Köselerli
xx, Musa Kazım
Çetin xx Afyon Belediyespor: Zelionis xx 8, Altan Erol xxx 18, Calloway xx 6, Carter x 2, Culpepper xxx 25, Hagins xxx 15, Kerem Gülmez x 2, Cevher Özer x 3, Dorukhan Engindeniz x Başantrenör: Can Sevim Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xx 7, Erkan Veyseloğlu xx 11, Alexander x, Can Maxim
Mutaf x 3, Buva xxx 21, Samet Geyik x 3, Burak Can Yıldızlı
xx 8, Gibson xxx 21, Kenan Sipahi
xx 8 Başantrenör: Dusko Ivanovic 1. periyot: 22-17 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) Devre: 45-35 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 3. periyot: 61-62 (Beşiktaş Sompo Japan lehine) 5 faul alan: Zelionis (Afyon Belediyespor) Diskalifiye: Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan)
(Ahmet Bilal
Hamzaçebi/İHA)