Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basketbol takımının doktoru Ayhan Optur ile konuştuğunu belirterek, "Oyuncularımızda ve teknik ekibimizde virüs belirtisi yok." dedi.



Siyah-beyazlı ekibin ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Frutti Extra Bursaspor ile oynadığını hatırlatan Şenol, "Basketbol takımımız Fenerbahçe ile 15 gün, Bursa ile 8 gün önce oynadı. Ondan sonra teknik ekip ve oyuncular bir araya gelmedi. 15 gün geçene kadar bekleyeceğiz. Belirti olmazsa bir şey yapmayacağız." diye konuştu.



Oyunculara olduğu kadar ekipte bulunan 50-60 yaşındaki görevlilere de dikkat ettiklerini vurgulayan Şenol, "Malzemecimiz Turgut ağabey (Soner) 60 yaşlarında. Medya oyunculara daha yoğunlaşmış durumda ama biz bu yaş grubunu daha yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde maçların zamanında ertelendiğini kaydeden Şenol, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maçların ertelenmesinde geç kalındığı, seyircisiz oynandığı için yayılma etkisi yarattığını düşünmüyorum. Bu konuda eleştiri doğru değil. Seyircili son maçımız FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom maçı oldu. FIBA'ya da 'maç seyircili mi seyircisiz mi oynansın' diye sormuştuk. FIBA seyircili oynanabileceğini söyledi. Seyircisiz oynanan maçlarda oyuncuların motivasyonu da düşüktü. Seyircisiz oynanma kararı maçlardan bir gün önce çıktı. Oyuncular antrenman bile yapmadılar."



"Sırf ligi tamamlayalım diye risk almaya gerek yok"



Dünyada yaşanan salgın sonrası liglerin nasıl bitirileceği yönündeki görüşlerini aktaran Şenol, "İki gün önce FIBA ile toplantımız oldu. İki ihtimal üzerinde duruyorlar. Bu salgın mayıs ayı sonuna kadar biterse organizasyonları oynatmayı düşünüyorlar. Bu olmazsa ağustos sonunda hazırlık maçları yerine Sekizli Final olmasının doğru olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.



ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off mücadelesinin olabileceğini anlatan Şenol, "Salgın tehlikesinin bitmemesi halinde ağustosun son 2 haftası play-off maçlarına ayrılabilir. Şu anki sıramalaya bakılır ve artı geçtiğimiz 5 sene değerlendirilerek bir kural tanımlaması yapılabilir. Böylece play-off mücadelesine katılacak takımlar belirlenebilir. Sonuçta basketbol, futbol, voleybol temaşa sporu ve seyirciyle güzel oluyor. Seyirciye hitap etmedikten sonra oynamanın anlamı yok. Sırf ligi tamamlayalım diye risk almaya gerek yok. Virüs gençlerde etki yaratmıyor gibi gözüküyor. Ama takımlarda 60 ve üstü kişiler de var." ifadelerini kullandı.



Verilen aranın oyuncular için de zor olduğuna dikkati çeken Şenol, "Normalde sezon başı kamp yapıyorsunuz ve sezona başlıyorsunuz. Şimdi oyuncular da ara verdi ve tekrar forma girmeleri zaman alacak. 2-3 haftalık aradan sonra sakatlık riski de artıyor." diyerek sözlerini tamamladı.



