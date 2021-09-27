Beşiktaş, Ajax maçı öncesi son antrenmanını yaptı - Son Dakika

Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax takımı ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi Johan Cruijff Arena'da son antrenmanını gerçekleştirdi.

Isınma konuşları ile başlayan antrenman, top kapma ve pas çalış çalışmaları ile devam etti. Çalışmalar taktik hazırlıklar ile tamamlandı.

Yarınki karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetirken, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Hollanda Eredevisie liginde yenilgisi bulunmayan Ajax takımı ligin zirvesinde bulunuyor.

Beşiktaş'ın deplasmanda Ajax'a konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı, yarın TSİ 19.45'de başlayacak.

(Sinan Karamurat/İHA)