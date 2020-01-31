Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır." denildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Saraybosna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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