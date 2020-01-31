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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı
6 saat önce
Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır." denildi.
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