Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek
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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek

1 saat önce

2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye alacak.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i deneyecek, System.String[]
2. etap kamp çalışmaları için bugün Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye alacak. Hasic, Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Riva'da yaptığı kamp döneminin ardından bugün 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek. - İSTANBUL
Saraybosna, Avusturya, Beşiktaş, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
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