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Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı.
6 saat önce
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. - İSTANBUL
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