Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı.

6 saat önce

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı., System.String[]

Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
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