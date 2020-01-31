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Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
6 saat önce
Spor Arena / İsmail Er | Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.
Spor Arena/ İsmail Er | Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.
Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic'le bugün 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Hasic imza sebebiyle U19 Takımı'nın dünkü antrenmanında yer almadı.
İşte Sergen Yalçın'ın imza töreni;
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:42
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