Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Spor Arena / İsmail Er | Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.

Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Spor Arena/ İsmail Er | Beşiktaş'ta imza parası nedeniyle geleceği belirsiz olan Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'te mutlu sona ulaşıldı.


Siyah beyazlı kulüp, Ajdin Hasic'le bugün 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Hasic imza sebebiyle U19 Takımı'nın dünkü antrenmanında yer almadı.


İşte Sergen Yalçın'ın imza töreni;



İsmail Er, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:42 
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