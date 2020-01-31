Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı

20 dakika önce

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı, System.String[]

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-20 sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır" denildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi
Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi Son Dakika: Beşiktaş, Kevın-Prınce Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 22:18:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]