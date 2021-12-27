Beşiktaş, Akademi kadrosunu duyurdu

Beşiktaş Esports, Pazar günü 19:00'da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Beşiktaş Esports'u yeni yılda League of Legends alanında mücadele edecek oyuncularını duyurdu.
Beşiktaş Esports Akademi kadrosunu 2022 yılında temsil edecek oyuncular Bayonetta, Tumay, Phenomenal, J11 ve Algos olacak. Takımın baş koçu olarak Baturhan "Zetsu" Bahadır görev alacak. Beşiktaş Esports, Twitter'a yüklediği 1.30 dakikalık videoda Beşiktaş Esports Akademi kadrosunda yer alan oyuncuların maç esnasındaki önemli anların yer aldığı bir video paylaştı.
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