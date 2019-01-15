Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Akhisar Belediyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

41 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Akhisar Belediyespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş, antrenmanın ilk yarım saatinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar antrenmanın kalan bölümününde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Burak Yılmaz ve Isimat Mirin'i as kadroda oynattı. Tecrübeli teknik adamın ilk taktik çift kale maçtaki 11'i, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven ve Burak Yılmaz'dan oluştu. İlk yarıda bu 11'i bozmayan Güneş, ikinci yarıda Dorukhan'ı, eksik oynayan siyah takıma geçirirken, diğer oyuncularda herhangi bir değişiklik yapmadı. 

Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:18 Kaynak: DHA

Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Spor
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