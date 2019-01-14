Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Akhisarspor Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 08:41 Kaynak: DHA

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor
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