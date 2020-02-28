Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında! İddaa oynayanların büyük çoğunluğu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında! İddaa oynayanların büyük çoğunluğu... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında! İddaa oynayanların büyük çoğunluğu...

34 dakika önce

Bu bir ilandırALANYASPOR - BEŞİKTAŞTrabzonspor maçına adeta 1-0 geride başlayan Beşiktaş, Boateng önderliğinde 2-1'i bulsa da son anlarda 1 puana razı olmuştu.

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında! İddaa oynayanların büyük çoğunluğu..., System.String[]

Bu bir ilandır


ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ


Trabzonspor maçına adeta 1-0 geride başlayan Beşiktaş, Boateng önderliğinde 2-1'i bulsa da son anlarda 1 puana razı olmuştu.


Sergen Yalçın'ın ekibinde Caner Erkin, Kevin- Prince Boateng ve Georges-Kevin N'Koudou hafta arasında bazı antrenmanları kaçırsa da hazır durumda.


Geçtiğimiz haftayı hastalığı nedeniyle pas geçen Adem Ljajic de takımla birlikte deplasmana gitti.


Son 4 resmi maçında galibiyeti bulunmayan Alanyaspor'da Djalma Campos'un durumu maç saati netlik kazanacak.


TD Erol Bulut; "İyi oynadığımız maçları maalesef kaybettik. Beşiktaş maçıyla birlikte yeni bir çıkışa girmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.


23 hafta sonunda 11 galibiyeti, 6'şar beraberlik ve yenilgisi bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 5. sırasında yer alıyor.


İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşılaştı, Beşiktaş bu 7 maçın 6'sını kazandı.


Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.


Üyelerin yaklaşık %41'i siyah beyazlıların deplasmanda 3 puan alacağını düşünüyor.


Kevin-Prince Boateng'in Milan günlerinden! Arsenal'e nefis bir gol...


Kevin Prince Boateng, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:09 
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