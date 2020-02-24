Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün başladı. Geçtiğimiz hafta soğuk algınlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Adem Ljajic, bugün takımla birlikte çalıştı. Sol arka adalesinde gerilme olan ve MR'ı çekilecek olan Caner Erkin'in yanı sıra, sol alt adalesinde gerilme olan N'Koudou ve sağ boyun adalesinde gerilme gerçekleşen Boateng antrenmana katılmadı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ısınma koşularının ardından salona geçti. Diğer oyuncular ise top kapma ve pas antrenmanının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:25 Kaynak: İHA
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