Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda milli takımlara davet edilen futbolcular yer almadı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışma, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman sahada yapılan yapılan ısınma koşuları ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapan futbolcular ardından minyatür kale maç yaptı. Siyah-beyazlılar, 3 takım halinde gerçekleşen turnuva maçıyla idmanı tamamladı.

Beşiktaş, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

-İHA-