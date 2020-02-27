Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında A. Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında A. Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışması ile tamamlandı.


Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.


Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçı kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:


" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby ve Kevin Prince Boateng." - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Volkan Babacan'la gelecek sezon için anlaşma sağladı
Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut, Beşiktaş iddialarını yalanladı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Kafanızı öne eğmeyin Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Son Dakika Haberleri
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 20:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]