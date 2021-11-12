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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

12.11.2021 14:26
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması sonrası oynanan minik kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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