Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Gökhan Gönül katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı, pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti.  Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde yarın saat 16.30'da Alanyaspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:48 Kaynak: DHA
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