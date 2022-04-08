Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

08.04.2022 21:34
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

(İHA)

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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