Beşiktaş, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.