Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önceki 2 maçta kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün güçlü bir takıma karşı kazanarak tekrar lig yarışının içine dahil olduk. Bu galibiyetle kendimize geldik. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bunu gösterdikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir oyun oldu. İki takım da kazanmak için her şeyi yaptı. Ligin üzerinde bir maç oldu." dedi.

Rakiplerinin oyun anlayışına karşı iyi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Yalçın, "Taktiğimizi ortaya koyunca ve oyuncularımızın gayreti sayesinde maç daha kolay hale geldi. Önemli galibiyetti. Bize nefes aldıran, mutluluk verici üç puan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlık, ceza ve hastalıktan dolayı zaman zaman oyuncuların forma giyemediğine dikkati çeken Yalçın, "Milli maç arasında çok oyuncu kaybettik. Aboubakar hafta sonunda da büyük ihtimal oynamayacak. Josef de cezalı duruma düştü. Cenk Tosun hazır olmadığı halde bugün özveriyle oynadı. Ona da teşekkür ediyorum, takım için sahaya çıktı. Önemli bir oyuncu." diye konuştu.

Mensah ve Gökhan Töre'nin yeni yeni antrenmanlara başladığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

"Zor süreçten geçiyoruz, Kovid-19'dan dolayı zor lig oynanıyor. Elimizden geldiğince oyuncularımızı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen hata yapabiliyoruz, hepimiz hata yapabiliyoruz. Hataya açık iş yapıyoruz. Ligin bitimine az kaldı, inşallah yolun sonunu görebiliriz."

Zaman zaman kendilerine yönelik eleştirilerin olduğunu hatırlatan Yalçın, "Siz işin görünen kısmını görüyorsunuz. Oyuncular hazır mı, içeride çok farklı olaylar var. Onları görmediğiniz için eleştiriler oluyor. İş dışarıdan görüldüğü gibi değil. Her oyuncuyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarların şüphesi olmasın, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.