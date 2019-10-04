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Beşiktaş, alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

2 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında forma giyemeyen Diaby ile N'Koudou da çalışmada yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda; dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlılar ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi, sonra da minik kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:52 Kaynak: DHA
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