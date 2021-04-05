Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.