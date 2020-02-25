Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. İdman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:51 Kaynak: DHA
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