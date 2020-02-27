Beşiktaş, Alanyaspor sınavına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor sınavına hazır

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Alanyaspor sınavına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasının açılış maçında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar müsabakanın hazırlıklarını bu sabah gerçekleştirdiği idmanla tamamladı. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. Antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşma için bugün saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 21 futbolcuyu dahil ettiği kadro şöyle:

" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng."


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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