Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan: 'Ajax değil Beşiktaş modeli'

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan, geçmişte ülkemizin gururu olan alt yapıyı canlandırmak için kurumsal olarak yuğun projeler hazırladıklarını belirtti. Siyah beyazlı kulüpte özellikle alt yapıda geçmişten gelen alt yapı heyecanını tekrar canlandıracaklarını söyleyen Fırat Fidan Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş Alt yapı maceran nasıl başladı?



Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, endüstri ve sistem mühendisiyim. Girişimcilik ve uluslararası pazarlama üzerine işletme yüksek lisansı yaptım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Çevremde Fırat Fidan dendiğinde Beşiktaş akıllarına geliyor. Seçim sürecinde de konuşmalarımda söylüyordum. Beşiktaş, benim için bir yaşam biçimi. İlimi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan öğrendim. 13 yıldır Beşiktaş Jimnastik Kulübünde de aktif olarak kongre üyesiyim ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl yapılan olağanüstü seçimlerde seçimi kazanarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Futbol Altyapı, Kadın Futbol, Spor Okulları ve E- spor'dan sorumlu yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor.



Beşiktaş alt yapısını Serpil Hamdi Tüzen'den bu yana takip eden biri olarak Alt yapı ile ilgili geçmişten bugüne analiz yaptınız mı?



Geçmişten bugüne bir analiz yaptık ve akademimizde yeni bir şema oluşturduk. BJK Futbol Akademi antrenörlerimiz, spor okulu birim sorumlularımız, doktorumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistlerimiz, masörlerimiz, eğitmen ve psikologumuzdan oluşan 83 çalışanımız Futbol Akademi Direktörümüz Necmettin Çelikhan'a bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir. Kendisiyle de hedeflediğimiz sürdürülebilir sistem için sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz.



Sporcularımızı geliştirmek için çeşitli yazılım programları kullanmaktayız. Bunların içerisinde Soccer Lab yazılım programını Türkiye'de kullanan tek kulübüz. Bu program aslında geleceğin futbolcusunu yetiştirmemizdeki en büyük etkenlerden biri olacak. Temel hedefimiz bu tarz programlar üzerinden data analizini biraz daha arttırarak bunu daha ileri seviyelere taşımak.



Geçmişte Alt yapıdan yetiştirilen Metin, Ali Feyyaz'dan sonra Sergen, K.Metin, Cemre gibi jenerasyon geldi. Böylesine isim yapmış efsane oyuncuların bilgi ve tecrübesinden yararlanmak için projeniz var mı? Örneğin yurt dışında önemli takımların oyuncuları mevkilerine göre antrenmanlara gelerek çalıştırıcılık yapıyorlar. Böyle bir sistem oluşacak mı ?



Eski futbolcularımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz. Akademi takımlarımızın teknik sorumluluğunu yapıyorlar ve tecrübelerini futbolcularımıza aktarıyorlar. Yurt dışında ise yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Hollanda'da da 100 kilometrekarelik alanda 2 milyon Türk yaşıyor. Burada yaklaşık 2000 sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Anlaşma ile oyuncu izleme ağımız daha da genişlettik. Yeni yetenekleri keşfetmek için scout ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor.



Beşiktaş geçmişte alt yapıdan oyuncu yetiştiren kulüp olarak tarihte yerini aldı. O dönemde İstanbul ve çevre illerdeki tüm amatör takımlar takip edildi. Metin, Ali, Feyyaz, Gökhan vs isimler alt yapıya kazandırıldı. Bu taramaya yapacak ekibiniz var mı?



Evet var. Scout ekibimiz Bölgesel gelişim liglerinden okul maçlarına kadar tüm karşılaşmaları dikkatle takip ediyorlar. Spor okullarımız burada bizim için çok büyük önem arz ediyor. Spor okullarımızın düzenlemiş olduğu Geleceğin Kartalları Bölgesel Turnuvaları, Yaz ve Kış kampları, futbol okulları öğrencilerine özel seçmeler yapılarak bölgesel turnuvaları scout ekibimiz tarafından takip edildi.



Alt yapı sadece yetiştiricilik değil arama tarama ekibiyle de tamamlanır. Geçmişte Süleyman ağabey döneminde Rauf Başer, Vural Yılmaz (Köpek Vural) Türkiye'nin her bölgesini tarayarak oyuncu çıkartırlardı. Şifo, Nihat gibi vs. Böyle bir tarama ekibiniz var mı?



Evet, eski futbolcularımız ile sadece oyuncu tarama olarak çalışmıyoruz. Birçoğu akademi takımlarımızın teknik sorumlusu olarak çalışıyor ve akademimizdeki sporcularımızı Beşiktaş kültürü ile büyütüyorlar.



Alt yapı da hangi modeli seçtiniz. Kimi Ajax kimi İngiltere modeli mi. Yoksa yeni model mi ?



Bir çok kulüp biz Ajax modeline geçtik diyor ama oyuncu çıkmıyor. Biz Ajax veya İngiltere modeli seçmedik çünkü Ajax Hollanda'nın sistemine göre bir model oluşturdu. Bizde kendi modelimizi ülkemizin sistemine göre yapıyoruz. Sabah okula gidip ardından antrenmana gelen ve akşam evine giden sporcularımız var. Bu sistemde Ajax modelini uygulamanın doğru olacağını düşünmüyorum. Biz ülkemizin eğitim sistemini de göz önüne alarak kendi modelimizi kendimiz oluşturuyoruz. Yani Beşiktaş Modeli.



Bir alt yapı bir 6 milyon euro istenen Samsunspor kalecisi Nurullah yetiştiremiyorsa kapatmak lazım. Sıradan sağ bek orta saha oyuncusu, kaleci alt yapıdan yetiştiremiyorsan alt yapıyı kapatmak lazım.



Aslında akademideleri kapatmaktan ziyade okul olarak görmek lazım. Akademimizde sporcularımızın eğitimleriyle, psikolojik durumlarıyla ve beslenmeleriyle ilgilenen departmanlarımız var. Biz sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Sporcularımız bireysel yeteneklerini geliştirebilecekleri birçok eğitim alıyor.



Sporcuları farklı alanlarda geliştirdiğinizden bahsettiniz? Sporcuları geliştirmek için neler yapıyorsunuz?



Sporcularımız haftada 2 gün İngilizce eğitimi ve hafta 1 günde kişisel gelişim eğitimleri alıyorlar. Ayrıca Eğitim danışmanımız sporcularımızın okul durumlarını ve aldıkları eğitimleri yakından takip ediyor. Spor psikoloğumuz hem antrenörlerimiz, hem sporcularımız hem de sporcu aileleriyle birebir ve takım halinde görüşmelerde bulunuyor. Diyetisyenimiz ise sporcularımıza çeşitli ölçümler yapıyor. Sporcularımızın tüm gelişmelerini büyük bir özveriyle takip ediyoruz.



İstanbul'daki müzeler, tiyatrolar, sergiler ve teknoloji merkezleri ile yaptığımız anlaşmalar sayesinde sporcularımızın kültürel gelişimlerini destekliyoruz.



Futbol Akademi'yi Nevzat Demir Tesisleri'ne taşıdığınız zaman akademide nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz?



Akademimizi Ümraniye'ye taşırsak programlarımızı A takım ile birleştirebilirsek o zaman gerçek akademiyi kurmuş olacağız. Başkanımız da bu konuda çalışıyor ve bizi destekliyor. En kısa sürede gereken izinleri alacağız ve çalışmalarımıza başlayıp akademimi tesisimizi Ümraniye'ye taşıyacağız. Kendimize misyon ve vizyonlar belirledik. Beşiktaş'ın hep var olan genç sporcu yetiştirme olgusundan geliyor aslında. Biz bunu daha da profesyonel hale getirerek sporcuları fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda da geliştirip zeki, ahlaklı ve saygılı bireyler yetiştirirken Beşiktaş'ı temsil edecek kişileri akademimize kazandırmak istiyoruz.



Geçmiş dönemden hatırlıyorum A takımda kriz vardı para yok vs sorunlar tavan yapmıştı ve Ziya, Fuat Süleyman geçmiş yıllarda mecburiyetten oynatıldı. ve A takımın değişmez futbolcuları oldular. Mecburda olsa alt yapıdan A takıma oyuncu çıkartılacak mı ?



Diğer kulüpler için bir şey söyleyemem ama bizde mecburen A takıma çıkacak oyuncu yok. Çünkü biz akademimize değer veriyoruz ve kaliteli sporcular yetiştiriyoruz. Zaten başkanımızın en çok takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi de akademimize verdiği değer. Futbolcuların transfer ile değil akademiden gelmesi gerektiğini savunan bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. U19 Takımımızın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maça ve Fulya'da ki maçlarımıza geliyor. Kendisi akademimize çok destek veren ve çok bilinçli bir başkan. Ben akademiden hiç bu kadar iyi bir yapılanma görmedim. Başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın desteği ile öze dönüş mottomuz öze dönüş.



Covid 19 salgınında akademide ne tür çalışmalar yapılıyor?



Covid 19 salgınında hızlı davaranarak sporcularımızı evlerine gönderdik. Çalışma arkadaşlarımızı da idari izne çıkardık. Ancak çalışmalarımızı durdurmadık. Akademi takımlarımız, EBA sistemine uygun olarak haftada 2 gün teknik sorumlularımız ve performans antrenörlerimizin eşliğinde hem antrenmanlarına devam ediyor hem de okul eğitimlerini aksatmıyorlar. Bu süreçte eğitim danışmanımız, spor psikoloğumuz ve diyetisyenimizin sporcularımıza verdiği programlar ve internet üzerinden yapılan toplantılarla süreci en verimli şekilde tamamlamayı umuyoruz.



Son olarak neler söylemek istersiniz?



Tüm dünya gibi bizde çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci hep beraber aşacağız. Bizler de taraftarlarımız gibi Beşiktaşımızı çok özledik. Tüm dünyada futbol ekonomisi küçülmeye yüz tutacaktır. Bu süreçte kulüpler kendi akademilerine yönelerek sporcu gelişimine ağırlık vereceklerdir. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Futbol Akademisi olarak bu sürece hazırlıklıyız.



Beşiktaş Futbol Akademisi saha içi ve saha dışı eğitimlerini almış Şerefiyle oynayan, Hakkıyla kazanan pırıl pırıl gençlere sahiptir.



Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum.