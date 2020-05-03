Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan: 'Ajax değil Beşiktaş modeli' - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan: 'Ajax değil Beşiktaş modeli' - Son Dakika Spor

Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan: 'Ajax değil Beşiktaş modeli'

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan, geçmişte ülkemizin gururu olan alt yapıyı canlandırmak için kurumsal olarak yuğun projeler hazırladıklarını belirtti.

Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan: 'Ajax değil Beşiktaş modeli', System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan, geçmişte ülkemizin gururu olan alt yapıyı canlandırmak için kurumsal olarak yuğun projeler hazırladıklarını belirtti. Siyah beyazlı kulüpte özellikle alt yapıda geçmişten gelen alt yapı heyecanını tekrar canlandıracaklarını söyleyen Fırat Fidan Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Beşiktaş Alt yapı maceran nasıl başladı?


Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, endüstri ve sistem mühendisiyim. Girişimcilik ve uluslararası pazarlama üzerine işletme yüksek lisansı yaptım. Doğma büyüme Beşiktaşlıyım. Çevremde Fırat Fidan dendiğinde Beşiktaş akıllarına geliyor. Seçim sürecinde de konuşmalarımda söylüyordum. Beşiktaş, benim için bir yaşam biçimi. İlimi okuldan, hayatı Beşiktaş'tan öğrendim. 13 yıldır Beşiktaş Jimnastik Kulübünde de aktif olarak kongre üyesiyim ve aynı zamanda da geçtiğimiz yıl yapılan olağanüstü seçimlerde seçimi kazanarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Futbol Altyapı, Kadın Futbol, Spor Okulları ve E- spor'dan sorumlu yönetim kurulu üyeliğim devam ediyor.


Beşiktaş alt yapısını Serpil Hamdi Tüzen'den bu yana takip eden biri olarak Alt yapı ile ilgili geçmişten bugüne analiz yaptınız mı?


Geçmişten bugüne bir analiz yaptık ve akademimizde yeni bir şema oluşturduk. BJK Futbol Akademi antrenörlerimiz, spor okulu birim sorumlularımız, doktorumuz, diyetisyenimiz, fizyoterapistlerimiz, masörlerimiz, eğitmen ve psikologumuzdan oluşan 83 çalışanımız Futbol Akademi Direktörümüz Necmettin Çelikhan'a bağlı olarak görevlerini yerine getirmektedir. Kendisiyle de hedeflediğimiz sürdürülebilir sistem için sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz.


Sporcularımızı geliştirmek için çeşitli yazılım programları kullanmaktayız. Bunların içerisinde Soccer Lab yazılım programını Türkiye'de kullanan tek kulübüz. Bu program aslında geleceğin futbolcusunu yetiştirmemizdeki en büyük etkenlerden biri olacak. Temel hedefimiz bu tarz programlar üzerinden data analizini biraz daha arttırarak bunu daha ileri seviyelere taşımak.


Geçmişte Alt yapıdan yetiştirilen Metin, Ali Feyyaz'dan sonra Sergen, K.Metin, Cemre gibi jenerasyon geldi. Böylesine isim yapmış efsane oyuncuların bilgi ve tecrübesinden yararlanmak için projeniz var mı? Örneğin yurt dışında önemli takımların oyuncuları mevkilerine göre antrenmanlara gelerek çalıştırıcılık yapıyorlar. Böyle bir sistem oluşacak mı ?


Eski futbolcularımızın tecrübelerinden yararlanıyoruz. Akademi takımlarımızın teknik sorumluluğunu yapıyorlar ve tecrübelerini futbolcularımıza aktarıyorlar. Yurt dışında ise yapmış olduğumuz bir anlaşma var. Hollanda'da da 100 kilometrekarelik alanda 2 milyon Türk yaşıyor. Burada yaklaşık 2000 sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Anlaşma ile oyuncu izleme ağımız daha da genişlettik. Yeni yetenekleri keşfetmek için scout ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor.


Beşiktaş geçmişte alt yapıdan oyuncu yetiştiren kulüp olarak tarihte yerini aldı. O dönemde İstanbul ve çevre illerdeki tüm amatör takımlar takip edildi. Metin, Ali, Feyyaz, Gökhan vs isimler alt yapıya kazandırıldı. Bu taramaya yapacak ekibiniz var mı?


Evet var. Scout ekibimiz Bölgesel gelişim liglerinden okul maçlarına kadar tüm karşılaşmaları dikkatle takip ediyorlar. Spor okullarımız burada bizim için çok büyük önem arz ediyor. Spor okullarımızın düzenlemiş olduğu Geleceğin Kartalları Bölgesel Turnuvaları, Yaz ve Kış kampları, futbol okulları öğrencilerine özel seçmeler yapılarak bölgesel turnuvaları scout ekibimiz tarafından takip edildi.


Alt yapı sadece yetiştiricilik değil arama tarama ekibiyle de tamamlanır. Geçmişte Süleyman ağabey döneminde Rauf Başer, Vural Yılmaz (Köpek Vural) Türkiye'nin her bölgesini tarayarak oyuncu çıkartırlardı. Şifo, Nihat gibi vs. Böyle bir tarama ekibiniz var mı?


Evet, eski futbolcularımız ile sadece oyuncu tarama olarak çalışmıyoruz. Birçoğu akademi takımlarımızın teknik sorumlusu olarak çalışıyor ve akademimizdeki sporcularımızı Beşiktaş kültürü ile büyütüyorlar.


Alt yapı da hangi modeli seçtiniz. Kimi Ajax kimi İngiltere modeli mi. Yoksa yeni model mi ?


Bir çok kulüp biz Ajax modeline geçtik diyor ama oyuncu çıkmıyor. Biz Ajax veya İngiltere modeli seçmedik çünkü Ajax Hollanda'nın sistemine göre bir model oluşturdu. Bizde kendi modelimizi ülkemizin sistemine göre yapıyoruz. Sabah okula gidip ardından antrenmana gelen ve akşam evine giden sporcularımız var. Bu sistemde Ajax modelini uygulamanın doğru olacağını düşünmüyorum. Biz ülkemizin eğitim sistemini de göz önüne alarak kendi modelimizi kendimiz oluşturuyoruz. Yani Beşiktaş Modeli.


Bir alt yapı bir 6 milyon euro istenen Samsunspor kalecisi Nurullah yetiştiremiyorsa kapatmak lazım. Sıradan sağ bek orta saha oyuncusu, kaleci alt yapıdan yetiştiremiyorsan alt yapıyı kapatmak lazım.


Aslında akademideleri kapatmaktan ziyade okul olarak görmek lazım. Akademimizde sporcularımızın eğitimleriyle, psikolojik durumlarıyla ve beslenmeleriyle ilgilenen departmanlarımız var. Biz sadece futbol eğitimi vermiyoruz. Sporcularımız bireysel yeteneklerini geliştirebilecekleri birçok eğitim alıyor.


Sporcuları farklı alanlarda geliştirdiğinizden bahsettiniz? Sporcuları geliştirmek için neler yapıyorsunuz?


Sporcularımız haftada 2 gün İngilizce eğitimi ve hafta 1 günde kişisel gelişim eğitimleri alıyorlar. Ayrıca Eğitim danışmanımız sporcularımızın okul durumlarını ve aldıkları eğitimleri yakından takip ediyor. Spor psikoloğumuz hem antrenörlerimiz, hem sporcularımız hem de sporcu aileleriyle birebir ve takım halinde görüşmelerde bulunuyor. Diyetisyenimiz ise sporcularımıza çeşitli ölçümler yapıyor. Sporcularımızın tüm gelişmelerini büyük bir özveriyle takip ediyoruz.


İstanbul'daki müzeler, tiyatrolar, sergiler ve teknoloji merkezleri ile yaptığımız anlaşmalar sayesinde sporcularımızın kültürel gelişimlerini destekliyoruz.


Futbol Akademi'yi Nevzat Demir Tesisleri'ne taşıdığınız zaman akademide nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz?


Akademimizi Ümraniye'ye taşırsak programlarımızı A takım ile birleştirebilirsek o zaman gerçek akademiyi kurmuş olacağız. Başkanımız da bu konuda çalışıyor ve bizi destekliyor. En kısa sürede gereken izinleri alacağız ve çalışmalarımıza başlayıp akademimi tesisimizi Ümraniye'ye taşıyacağız. Kendimize misyon ve vizyonlar belirledik. Beşiktaş'ın hep var olan genç sporcu yetiştirme olgusundan geliyor aslında. Biz bunu daha da profesyonel hale getirerek sporcuları fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda da geliştirip zeki, ahlaklı ve saygılı bireyler yetiştirirken Beşiktaş'ı temsil edecek kişileri akademimize kazandırmak istiyoruz.


Geçmiş dönemden hatırlıyorum A takımda kriz vardı para yok vs sorunlar tavan yapmıştı ve Ziya, Fuat Süleyman geçmiş yıllarda mecburiyetten oynatıldı. ve A takımın değişmez futbolcuları oldular. Mecburda olsa alt yapıdan A takıma oyuncu çıkartılacak mı ?


Diğer kulüpler için bir şey söyleyemem ama bizde mecburen A takıma çıkacak oyuncu yok. Çünkü biz akademimize değer veriyoruz ve kaliteli sporcular yetiştiriyoruz. Zaten başkanımızın en çok takdir ettiğim yönlerinden bir tanesi de akademimize verdiği değer. Futbolcuların transfer ile değil akademiden gelmesi gerektiğini savunan bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. U19 Takımımızın Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı maça ve Fulya'da ki maçlarımıza geliyor. Kendisi akademimize çok destek veren ve çok bilinçli bir başkan. Ben akademiden hiç bu kadar iyi bir yapılanma görmedim. Başkanımızın, yönetimimizin ve hocamızın desteği ile öze dönüş mottomuz öze dönüş.


Covid 19 salgınında akademide ne tür çalışmalar yapılıyor?


Covid 19 salgınında hızlı davaranarak sporcularımızı evlerine gönderdik. Çalışma arkadaşlarımızı da idari izne çıkardık. Ancak çalışmalarımızı durdurmadık. Akademi takımlarımız, EBA sistemine uygun olarak haftada 2 gün teknik sorumlularımız ve performans antrenörlerimizin eşliğinde hem antrenmanlarına devam ediyor hem de okul eğitimlerini aksatmıyorlar. Bu süreçte eğitim danışmanımız, spor psikoloğumuz ve diyetisyenimizin sporcularımıza verdiği programlar ve internet üzerinden yapılan toplantılarla süreci en verimli şekilde tamamlamayı umuyoruz.


Son olarak neler söylemek istersiniz?


Tüm dünya gibi bizde çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci hep beraber aşacağız. Bizler de taraftarlarımız gibi Beşiktaşımızı çok özledik. Tüm dünyada futbol ekonomisi küçülmeye yüz tutacaktır. Bu süreçte kulüpler kendi akademilerine yönelerek sporcu gelişimine ağırlık vereceklerdir. Biz Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Futbol Akademisi olarak bu sürece hazırlıklıyız.


Beşiktaş Futbol Akademisi saha içi ve saha dışı eğitimlerini almış Şerefiyle oynayan, Hakkıyla kazanan pırıl pırıl gençlere sahiptir.


Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum.

Beşiktaş, Futbol, Fırat, Ajax, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 09:56 

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı. Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor         
16:29
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor         
16:13
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz         
15:39
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor         
15:26
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım         
14:58
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor         
14:46
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı         
14:46
Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum Arjantin efsanesi Crespo: Parma formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığım maçı unutamıyorum         
14:19
Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı Rakkas şarkısıyla dans eden oyuncu Fırat Çelik ve yeğeni sosyal medyayı salladı         
14:16
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor         
14:05
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı         
14:01
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı         
13:54
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım         
13:40
İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi İstanbul'da çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi         
13:24
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:11
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı         
13:10
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi         
12:46
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü         
12:16
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:12
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı         
12:06
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu         
12:04
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir         
11:52
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor         
11:42
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim         
11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü         
11:31
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti         
11:26
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi         
11:24
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı         
11:04
Aşk 101'in güzelleri güzeli Burcu öğretmeni paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Aşk 101'in güzelleri güzeli Burcu öğretmeni paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
11:04
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya yıllık 1 milyon euro teklif etti         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 16:43:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş Alt yapı sorumlusu yönetici Fırat Fidan: 'Ajax değil Beşiktaş modeli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]