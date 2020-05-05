Beşiktaş alt yapısına BEFAM'dan destek

Beşiktaş'ta alt yapıda reformlar yapan BEFAM (Beşiktaş Futbol Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi) eski yöneticileri Sinan Vardar Hasan Bozkurter, Bilal Özdoğan, Varujyan Çakır, Feyyaz Tuncel, Şenol Erkuloğlu önceki gün Ramazan nedeniyle özel koliler hazırlayarak Beşiktaş Kulübü Tesis çalışanlarına ve alt yapıdaki personele dağıtarak moral verdiler.



Daha önce Denizciler Birliğinin yaptığı yardımın ardından kulübe her şartlarda sahip çıkacaklarını söyleyen Hasan Bozkurter "Beşiktaş hiç bir zaman sahipsiz kalmamıştır. Beşiktaş yönetiminin zor gününde yanında olmalıyız. Bu kulüp hepimizin. Destek olmak için yönetici olmaya gerek yok" dedi.



