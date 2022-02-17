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Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

17.02.2022 15:36
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleşen antrenman kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın ilk bölümünde salonda istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Sahada taktik çalışmayla devam eden idman, oynanan çift kale maç ile noktalandı.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

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Spor Toto Süper Lig, Cumartesi, Beşiktaş, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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