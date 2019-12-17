Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

6 saat önce

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak, System.String[]

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.


Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.


Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.


Atletizm, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:39 
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