Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacak

Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.



Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.



Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor.



