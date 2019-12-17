Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Anagold 24Erzincanspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından 1 gün izin yapan siyah-beyazlı takım, tek antrenmanla kupa mücadelesine hazırlandı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, antrenmana tedavi süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges-Kevin N'Koudou katılmadı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında oynayan futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmada siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, saat 14.45'te özel uçakla Erzincan'a gidecek ve kampa girecek.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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