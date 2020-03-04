Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasının açılışında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasının açılışında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı ekibin basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından dört grup halinde ayak tenisi oynandı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve kampa girecek.


Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
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