Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır

6 saat önce

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 çalışması yapıp taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Beşiktaş, Ankaragücü maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 çalışması yapıp taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.


Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile takımdan ayrı koşu yapan Gökhan Gönül katılmadı.


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:59 
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