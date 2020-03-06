Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın (2) - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın (2) - Son Dakika Spor

Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın (2)

6 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

(2)

Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın (2)

MKE Ankaragücü, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sergen Yalçın derbi öncesi iddialı konuştu: Kazanmak zorundayız
Sedat Ağçay'dan penaltı isyanı: Böyle maç yönetilmez Beşiktaş'ta maç sonunda Atiba ile Vida arasında gerginlik yaşandı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör krizini yorumladı: Tuhaf bir durum var

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 06:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]