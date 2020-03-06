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Beşiktaş-Ankaragücü maçının ardından - Sergen Yalçın (2)
6 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:57 Kaynak: AA
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