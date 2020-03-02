Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.

Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]
Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın ilk bir saati kondisyon çalışmasıyla geçti. Futbolcular bu bölümde koşu, kuvvet ve dripling çalışması yaparken ikinci bölümde topla çalıştı. Pas organizasyonundan sonra yapılan 3 takımlı turnuva maçlarının yer aldığı çift kale ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Boateng ve sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Gökhan'ın Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş yarın yapacağı idman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman detaylar


- İstanbul
MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:25 Kaynak: DHA
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