Beşiktaş Antalya'da Kayıp İstemiyor

Sezonun ikinci yarısına bir galibiyet, bir de beraberlik alarak başlayan Beşiktaş
, yarın Antalyaspor
'a konuk oluyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar, bu kritik mücadeleden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Sezonun ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve geçtiğimiz hafta da evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalya'dan galip dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puan toplarken, Antalyaspor ise 8 galibiyet 4 beraberlikle 28 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş Antalya'ya kaşı rahat kazanıyor
İki takım arasında oynanan 45 lig maçında Beşiktaş'ın yüksek galibiyet oranı dikkatlerden kaçmıyor. Siyah-beyazlı ekip, Akdeniz
temsilcisi ile ligde karşılaştığı maçlarda 31 galibiyet, 9 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı. Ligin ilk yarısında Vodafone Park
'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 3-2'lik skorla kazanırken, kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle Kara Kartal
'a sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı. Quaresma
ve Burak cezalı
Beşiktaş, kritik Antalya deplasmanında iki yıldız isiminden yoksun mücadele edecek. Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla Ricardo Quarema ve aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz
, Antalya'da takımını yalnız bırakacak. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic
, Necip Uysal
, Dorukan Toköz ve Gary Medel
sarı kart sınırında bulunuyor.
Kagawa maç kadrosunda
Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Shinji Kagawa
, Teknik Direktör Şenol Güneş
tarafından Antalyaspor maç kadrosuna alındı. Güneş'in görev vermesi durumunda Kagawa, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Öte yandan devre arası transfer döneminde takıma katılan Isimat Mirin ve Muhayer Oktay da Antalya maçı kadrosuna dahil edildi.
Düdük Bülent Yıldırım
'da Antalya Stadyumu
'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz
ve Yusuf Bozdoğan
yapacak. Mücadelenin dördün hakemi Serkan Tokat
olacak. - İSTANBUL