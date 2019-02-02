Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Antalya'da Kayıp İstemiyor

Beşiktaş Antalya'da Kayıp İstemiyor

1 saat önce

Sezonun ikinci yarısına bir galibiyet, bir de beraberlik alarak başlayan Beşiktaş, yarın Antalyaspor'a konuk oluyor.

Beşiktaş Antalya'da Kayıp İstemiyor, System.String[]
Sezonun ikinci yarısına bir galibiyet, bir de beraberlik alarak başlayan Beşiktaş, yarın Antalyaspor'a konuk oluyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar, bu kritik mücadeleden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Sezonun ikinci yarısına Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve geçtiğimiz hafta da evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalya'dan galip dönerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlikle 29 puan toplarken, Antalyaspor ise 8 galibiyet 4 beraberlikle 28 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş Antalya'ya kaşı rahat kazanıyor

İki takım arasında oynanan 45 lig maçında Beşiktaş'ın yüksek galibiyet oranı dikkatlerden kaçmıyor. Siyah-beyazlı ekip, Akdeniz temsilcisi ile ligde karşılaştığı maçlarda 31 galibiyet, 9 beraberlik alırken, sahadan 5 kez de mağlup ayrıldı. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Antalyaspor, 3-2'lik skorla kazanırken, kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle Kara Kartal'a sezonun ilk yenilgisini tattırmıştı.

Quaresma ve Burak cezalı

Beşiktaş, kritik Antalya deplasmanında iki yıldız isiminden yoksun mücadele edecek. Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla Ricardo Quarema ve aynı maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Burak Yılmaz, Antalya'da takımını yalnız bırakacak. Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukan Toköz ve Gary Medel sarı kart sınırında bulunuyor.

Kagawa maç kadrosunda

Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde renklerine bağladığı Shinji Kagawa, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Antalyaspor maç kadrosuna alındı. Güneş'in görev vermesi durumunda Kagawa, ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Öte yandan devre arası transfer döneminde takıma katılan Isimat Mirin ve Muhayer Oktay da Antalya maçı kadrosuna dahil edildi.

Düdük Bülent Yıldırım'da

Antalya Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördün hakemi Serkan Tokat olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Antalyaspor, Antalya, Beşiktaş, Spor
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