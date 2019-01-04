Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalya'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Antalya'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor

35 dakika önce

İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş günün ikinci idmanını akşam saatlerinde yaptı.

Beşiktaş, Antalya'daki Hazırlıklarına Devam Ediyor, System.String[]
İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Beşiktaş günün ikinci idmanını akşam saatlerinde yaptı.

İlk yarım saati salonda gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapıldı ve 1.5 saat sürdü. Öğle saatlerinde kampa katılan Gary Medel idmana çıkarken, yeni transfer Burak Yılmaz ile birlikte koşu çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümü istasyon çalışması ile başladı ve ardından 3 takımlı taktik top kapma çalışması yapıldı. İdman son bölümde oynanan çoklu minik kale maçlarla sona erdi.

BAŞKAN FİKRET ORMAN TAKIMI ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Antalya'ya gelerek siyah beyazlıların kampını ziyaret etti. Antalya'da bazı faaliyetlerde bulunacak olan başkan Orman ve Umut Güner antrenmanın bir bölümünü saha kenarından izledi ve kamp oteline geçti.

Bu arada Antalya kampını 14 Ocak akşamı tamamlamayı planlayan Beşiktaş ligin ikinci devresindeki ilk maç olan Akhisarspor maçının cuma gününe konulması sebebiyle kamp süresini kısaltarak 12 Ocak tarihine çekti.

Beşiktaş, Belek'teki hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Fikret Orman ve Umut Güner'den detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:32 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Beşiktaş, Spor
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