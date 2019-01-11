Beşiktaş, Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı
1 saat önce
İkinci devre hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, kampın son antrenmanını bu akşam yaptı.
İkinci devre hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya
'nın Belek
beldesinde sürdüren Beşiktaş
, kampın son antrenmanını bu akşam yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısının ardından streching hareketleri ile başlayan idman taktik saha çalışmaları ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular değişmeli olarak kanat organizasyonları ve pasa dayalı hücum setleri çalıştı. Antrenman geniş sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Özel program dahilinde çalışan Burak Yılmaz
ve Caner Erkin
idmanda yer almadı.
Beşiktaş, Antalya kampının son hazırlık maçını yarın oynayacak. Almanya
2'nci Lig ekibi Greuther Fürth
ile saat 15.00'te karşılaşacak olan siyah beyazlılar, maçtan sonra İstanbul
'a dönecek.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:59 Kaynak: DHA
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