Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı

Beşiktaş, Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı

1 saat önce

İkinci devre hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, kampın son antrenmanını bu akşam yaptı.

Beşiktaş, Antalya'daki Son Antrenmanını Yaptı, System.String[]
İkinci devre hazırlıklarını 3 Ocak'tan bu yana Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Beşiktaş, kampın son antrenmanını bu akşam yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısının ardından streching hareketleri ile başlayan idman taktik saha çalışmaları ile devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular değişmeli olarak kanat organizasyonları ve pasa dayalı hücum setleri çalıştı. Antrenman geniş sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Özel program dahilinde çalışan Burak Yılmaz ve Caner Erkin idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Antalya kampının son hazırlık maçını yarın oynayacak. Almanya 2'nci Lig ekibi Greuther Fürth ile saat 15.00'te karşılaşacak olan siyah beyazlılar, maçtan sonra İstanbul'a dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:59 Kaynak: DHA

Spor
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