Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak

7 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Beşiktaş'ın devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak Beşiktaş'ın devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Devre arası hazırlık kampını 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçında 8 Ocak Çarşamba günü saat 17: 00'de Macaristan 1'inci Lig ekiplerinden Mezökövesd ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, kamptaki ikinci ve son maçında ise 10 Ocak Cuma günü saat 16: 30'da TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.


Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:33 Kaynak: DHA
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