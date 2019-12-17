Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak

7 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in devre arasında Antalya'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in devre arasında Antalya'da yapacağı kampta iki hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbol takımının, 3-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirileceği kamptaki hazırlık maçlarının tarihi belli oldu.

Kamptaki ilk hazırlık maçını 8 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de Macaristan 1. Lig ekibi Mezökövesd ile oynayacak Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 16.30'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.

Her iki müsabaka da Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

13 ay önce evlatlık olduğunu öğrenen kadın, her yerde biyolojik ailesini arıyor
Oyuncu Hande Erçel'in ablası, yeni doğan bebeğine vefat eden annesinin adını verdi Talihsiz vatandaş, 17 saat içinde aldığı 4 ölüm haberiyle yıkıldı İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı!

Son Dakika Haberleri
18:42 Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 15 yeni rekor - Son Dakika Spor
18:34 Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
18:25 Beşiktaş'a Erzincan'da coşkulu karşılama - Son Dakika Spor
18:20 Stjepan Tomas: "Kupada ve ligde yolumuza devam edeceğiz" - Son Dakika Spor
18:20 Zafer Turan: "İyi futbol oynamayı amaçladık" - Son Dakika Spor
17:57 İtalyan basını Başakşehir yerine Beşiktaş logosunu kullandı! - Son Dakika Spor
17:21 Mircea Lucescu, Santos yolunda! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Antalya kampında iki hazırlık maçı oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]