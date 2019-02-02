Beşiktaş, Antalya'ya Geldi
56 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor
ile karşılaşacak Beşiktaş
kafilesi Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Antalya'da az sayıda taraftar karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'da havalimanına indi. CIP bölümünden ilk çıkan Teknik Direktör Şenol Güneş
'e, Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından çiçek takdim edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında çıkan siyah-beyazlı futbolcular, az sayıda taraftar tarafından karşılandı.
Siyah-beyazlılar daha sonra takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele gitti. - ANTALYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:53 Kaynak: İHA
Son Dakika! Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü Tek Golle Devirdi
Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek
Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu