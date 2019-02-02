Beşiktaş, Antalya'ya Geldi
1 saat önce
- Beşiktaş, Antalya'ya geldiANTALYA - Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi.
- Beşiktaş
, Antalya
'ya geldi
ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalyaspor
ile karşılaşacak Beşiktaş kafilesi Antalya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafileyi Antalya'da az sayıda taraftar karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 19.00'da Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kafilesini taşıyan uçak saat 17.00'da havalimanına indi. CIP bölümünden ilk çıkan Teknik Direktör Şenol Güneş
'e, Antalya Beşiktaşlılar Derneği tarafından çiçek takdim edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında çıkan siyah-beyazlı futbolcular, az sayıda taraftar tarafından karşılandı.
Siyah-beyazlılar daha sonra takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:22 Kaynak: İHA
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