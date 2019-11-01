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Beşiktaş, Antalya'ya geldi

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacağı maç için Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, Antalya'ya geldi, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacağı maç için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı çiçeklerle karşıladı.

Taraftar, sakatlığı düzelen ve Antalyaspor karşılaşması kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'a ve diğer futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları ve Hakan Daltaban da takım ile kente geldi.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:


Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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