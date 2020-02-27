Beşiktaş, Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Beşiktaş, Antalya'ya geldi

8 dakika önce

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

Beşiktaş, Antalya'ya geldi, System.String[]

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kente geldi. Saat 17.45'te Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na inen Beşiktaş kafilesini, siyah-beyazlı bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet uçaktan indikten sonra otobüsle çıkış noktasına kadar getirildi. Burada taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde otobüse binen futbolcular, bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Takım daha sonra otobüsle Alanya'ya doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uçağın inişinden görüntü

Futbolcuların otobüsle çıkış kapısına gelmesi

Otobüse binişler

Taraftarlardan görüntü

Otobüsün ayrılması


Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:50 Kaynak: DHA
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