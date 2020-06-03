Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklıydı. İdman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL