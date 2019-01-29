Beşiktaş, Antalyaspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, sabah yaptığı çalışmayla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, sabah yaptığı çalışmayla bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Futbolcular kondisyon, kuvvet ve taktik çalıştı. Salonda yapılan ve yaklaşık 40 dakika süren denge ve kuvvet idmanıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleşen pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas idmanıyla devam etti. Taktik programda ise minyatür kale maç ve şut çalışması gerçekleşti.



Bugün çift idman yapacak olan Beşiktaş, yarın sabah 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

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