Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.


Süper Lig'in 27. haftasında Vodafone Park'ta Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanda devam etti. Galatasaray derbisinin ardından pazartesi günü hız kesmeden antrenmanlara başlayan ve dün izin yapan siyah-beyazlılar, 1 günlük tatilin ardından çalışmalara kaldığı yerden devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleşen idman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya bireysel programına devam edilen Dorukhan Toköz katılmadı. Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasının yer aldığı idman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Antalyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:39 Kaynak: İHA

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