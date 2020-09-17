Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Bjk Nevzat Demir Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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