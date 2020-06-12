Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maç ve şut çalışmaları ile sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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